Днепропетровск, Украина, , 23:56 — REGNUM

В одном из сёл Днепропетровской области Украины на игровой площадке с детьми сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 1 июля региональное управление Нацполиции.

Трагедия произошла в селе Пашена Балка. По предварительным данным, дети нашли взорвавшийся предмет прямо на площадке. В результате взрыва ранены шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет. Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое.

Местная полиция сообщает, что по данному факту ведётся следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге народные контролёры забраковали детскую площадку