Петропавловск-Камчатский, , 23:46 — REGNUM

У берегов Камчатки за сутки произошли три землетрясения магнитудой от 4,5 до 5,1. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Сообщается, что два землетрясения произошли в акватории Тихого океана. Эпицентр первого землетрясения, магнитуда которого составила 4,5, находился в 88 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск.

Эпицентр второго землетрясения, магнитуда которого составила 4,6, находился в 145 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Третье сейсмологическое событие магнитудой 5,1 произошло в 105 километрах к юго-западу от села Никольское Алеутского района, которое расположено на острове Беринга, входящего в архипелаг Командорских островов.

Все три землетрясения не приведут к образованию волн-цунами. В населенных пунктах землетряенися не ощущались.