Катовице, Польша, , 22:28 — REGNUM

Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Польской горнодобывающей группы Томаш Глодовский.

ЧП произошло в шахте Мурски-Сташич, расположенной неподалёку от Катовице. Во второй половине дня в районе шахты было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,66.

В момент инцидента под землёй находились девять шахтёров. Трое смогли самостоятельно подняться на поверхность, ещё троих вынесли коллеги. В ходе спасательной операции были найдены тела троих погибших.

Сообщается, что все выжившие горняки были с травмами доставлены в медицинские учреждения.