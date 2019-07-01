Лондон, 1 июля 2019, 22:03 — REGNUM
Мужчина погиб, выпав из пассажирского самолёта авиакомпании Kenya Airways, летевшего над столицей Великобритании. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные полиции.
Как уточняется, инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 30 июня. На данный момент установлено, что пассажир выпал из отсека шасси перед приземлением самолёта в лондонском аэропорту Хитроу.
В полиции считают, что таким образом мужчина пытался добраться без билета из Найроби в Лондон. В настоящее время британские и кенийские правоохранители совместно выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливается личность погибшего.
Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники EasyJet сняли с авиарейса пассажирку из-за прозрачной блузки