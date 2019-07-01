Лондон, , 22:03 — REGNUM

Мужчина погиб, выпав из пассажирского самолёта авиакомпании Kenya Airways, летевшего над столицей Великобритании. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на данные полиции.

Kenya Airways (cc) Mark Harkin

Как уточняется, инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 30 июня. На данный момент установлено, что пассажир выпал из отсека шасси перед приземлением самолёта в лондонском аэропорту Хитроу.

В полиции считают, что таким образом мужчина пытался добраться без билета из Найроби в Лондон. В настоящее время британские и кенийские правоохранители совместно выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливается личность погибшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники EasyJet сняли с авиарейса пассажирку из-за прозрачной блузки