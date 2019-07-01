Лондон, , 22:00 — REGNUM

В одном из районов Лондона обнаружено тело неизвестного, выпавшее из пролетавшего самолёта авиакомпании Kenya Airways, сообщает 1 июля пресс-служба Скотленд-Ярда.

По мнению лондонских полицейских, это безбилетник, скрывавшийся в нише шасси самолёта. Причиной смерти стало переохлаждение.

Позднее в отсеке шасси самолёта, куда безбилетник забрался в аэропорту Найроби, были обнаружены запас еды и воды, а также сумка с вещами.

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