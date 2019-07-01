Порт-Вила, , 21:25 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья тихоокеанского государства Вануату, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Побережье в Люганвиле (cc) Michael Coghlan

Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к западу от города Люганвиль, его очаг залегал на глубине 113 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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