Манила, 1 июля 2019, 21:19 — REGNUM
Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли недалеко от берегов Филиппин, сообщает 1 июля Геологическая служба США.
Очаг сейсмических толчков расположен на глубине 538 км на 134 км к северо-западу от города Себу.
Угроза цунами не объявлялась.
О разрушениях и пострадавших информация не поступала.
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