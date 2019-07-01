Манила, , 21:19 — REGNUM

Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли недалеко от берегов Филиппин, сообщает 1 июля Геологическая служба США.

Колебания земной коры News.tj

Очаг сейсмических толчков расположен на глубине 538 км на 134 км к северо-западу от города Себу.

Угроза цунами не объявлялась.

О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

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