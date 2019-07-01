Мехико, , 20:55 — REGNUM

Три человека пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Мексике, передаёт 1 июля портал El Financiero.

ЧП произошло на территории муниципалитета Селайа в штате Гуанахуато. Руководство муниципалитета в Twitter сообщило, что пострадавшие получили ожоги первой и второй степеней.

По данным СМИ, причиной взрыва послужила нелегальная врезка в трубопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex.

Местные власти завили, что ситуация находится под контролем. Эвакуация жителей прилегающего района не объявлялась.