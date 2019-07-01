Ульяновск, , 20:37 — REGNUM

В Павловском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения средств в районной больнице. Выделенные средства на закупку якобы запчастей для служебных машин были списаны по фиктивным документам, сообщает областная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в августе 2018 года руководство районной больницы в Павловском районе выделило бюджетные средства на приобретение запасных частей для служебных автомобилей.

«В этих целях якобы были закуплены материальные ценности на сумму около 70 тыс. рублей. Вместе с тем прокуратурой выяснено, что в реальности товар хозяйствующими субъектами сотрудникам учреждения здравоохранение не реализовывался. Бюджетные средства были списаны по фиктивным финансовым документам», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, полученными средствами представитель руководства учреждения распорядилась по собственному усмотрению. По данному факту было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно о том, что в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту картельного сговора при поставке питания в медучреждения области. По предварительным данным, руководство двух обществ в 2016—2017 годах вступили в сговор при проведении конкурсов, в которых участвовали аффлированные с одной из них компании и не соответствующие предъявленным заказчикам требованиям.

Напомним, летом 2018 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с хищением средств, выделяемых для реализации государственных программ в сфере здравоохранения. Фигурантами дела стали бывший председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания, экс-министр здравоохранения Ульяновской области, бывшие директор АО «Ульяновскфармация» и её заместитель. По данным СКР, подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения.