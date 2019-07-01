Буэнос-Айрес, , 19:53 — REGNUM

По меньшей мере 13 человек погибли и еще 45 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на севере Аргентины, передаёт 1 июля телеканал Todo Noticias.

Авария произошла на территории провинции Тукуман. Автобус, следовавший из Мендосы в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, перевернулся на повороте.

Как сообщается, в автобусе находились, главным образом, пенсионеры, направлявшиеся на термальные источники.

ДТП произошло в условиях сильного тумана. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге.