Эрцен, Германия, , 19:22 — REGNUM

Вертолёт вооружённых сил ФРГ потерпел крушение днём 1 июля в федеральной земле Нижняя Саксония, передаёт портал NDR.de.

Авария произошла вблизи коммуны Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт. Согласно сообщению местной пожарной службы в Twitter, вертолёт упал на кукурузное поля рядом с лесополосой и загорелся.

По предварительным данным, в результате аварии погиб пилот вертолёта, ещё один человек получил серьёзные травмы.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.