Псков, , 18:46 — REGNUM

Псковская область направит в Иркутскую область группу из 10 спасателей для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 июля, на своей странице в Instagram заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, псковские спасатели отправятся в зону бедствия уже завтра, 2 июля.

«Уверен, они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии, и окажут посильную помощь пострадавшим», — отметил глава Псковской области.

Напомним, вызванное обильными дождями наводнение началось в Иркутской области 26 июня. Реки, вышедшие из берегов, затопили более 6,5 тыс. жилых домов в 83 населённых пунктах. Жертвами наводнения, по последним данным, стали 12 человек.

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