Советский, Югра, , 17:44 — REGNUM

В Югре от браконьеров спасли медведицу. Животное заманили в необычную клетку привадой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Природнадзора по ХМАО.

Медведицу выпустили на свободу из браконьерской клетки Пресс-служба Природнадзора ХМАО

Сотрудники Природнадзора Югры и ОМВД России по Советскому району выехали на место пленения медведицы по сигналу жителей посёлка Агириш. В лесу, в 6 км от посёлка они увидели металлическую клетку с запертым «хозяином тайги». Животное оказалось медведицей четырёх лет, весом около 200 кг. Клетка представляет из себя ловушку, внутри неё находилась металлическая бочка с привадой. Медведица зашла в клетку на запах, после этого дверь узилища захлопнулась.

Ранее подобные способы охоты на медведей в Советском районе не выявлялись. Было принято решение о транспортировании клетки с медведицей на безопасное расстояние от населенного пункта. В 45 км от посёлка Агириш медведица выпущена в естественную среду обитания и спасена таким образом от рук браконьеров. Металлическая клетка изъята. Жителей Советского района, которым известна какая-либо информация о лице, изготовившем браконьерскую клетку просят сообщить информацию в местный отдел Природнадзора Югры.