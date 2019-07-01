Себежский район, Псковская область, , 16:47 — REGNUM

Машинист и его помощник погибли сегодня, 1 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Октябрьской железной дороги, авария произошла около 11:30 на перегоне Заваруйка — Себеж.

Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом.

«Сигнализация в этот момент действовала исправно и запрещала проезд автотранспорта. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения», — сообщили в ОЖД.

Машинист поезда погиб на месте аварии, помощник машиниста в тяжёлом состоянии был госпитализирован и скончался в больнице. Травмы получили трое работников, находившихся в поезде.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.