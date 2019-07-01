Иркутск, , 16:31 — REGNUM

Информация об отсутствии наличных средств в отделениях банков и банкоматах в зонах подтопления является фейковой. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в правительстве Иркутской области.

Информацию об отсутствии наличности опровергла министр финансов Приангарья Наталия Бояринова. По её словам, региональный минфин «оперативно отработал этот вопрос» с территориальным Центробанком России, а также с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ».

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Она проинформировала о том, что на территории подтопленных районов осуществляют деятельность пять банков: ПАО «Сбербанк Росси», «Банк ВТБ», «Совкомбанк», КБ «Восточный» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

«Ни у одного банка проблем с наличностью нет, все средства имеются в достаточном объёме, все они подкреплены Центробанком для выдачи через банкоматы и отделения банков», — подчеркнула министр.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутскую область накрыло наводнением в конце июня 2019 года. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов, подтопив дома и приусадебные участки в 83 населённых пунктах. К настоящему времени известно о гибели семерых человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

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