Рыбинск, Ярославская область, , 16:04 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области жительница отдала мошенникам 1,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Деньги Pixabay.com

В отличие от большинства мошенников, на этот раз злоумышленники представились следователем из Москвы и адвокатом. Женщина приобрела через интернет препарат для похудения стоимостью 4 тыс рублей. Он ей не помог. А через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем из Москвы и рассказал, что расследует уголовное дело по продаже данного препарата. «Следователь» сообщил, что «потерпевшей» положена денежная компенсация. Для этого ей нужно обратиться в суд за возмещением морального вреда.

«После этого поступил звонок от человека, который представился адвокатом и сообщил, что нужны деньги для суда 600 тысяч рублей, которые потом будут заявительнице возвращены. Затем «адвокат» спросил, какую услугу по доставке денег она выберет — инкассаторскую машину, либо перевод на банковскую карту. После «выбора» доставки инкассаторской машиной последовало предложение перевести еще денежные средства в сумме 160 и 480 тыс рублей», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Затем мошенники попросили передать им еще миллион рублей. Женщина взяла деньги в долг у знакомых, а также кредит в банке, всего передав мошенникам 1,7 млн.

«Преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат, в т.ч. за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение и пр. — это стандартные уловки мошенников для хищения денежных средств. Основная цель мошенников — заставить гражданина передать им свои денежные средства», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.

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