Яунде, , 15:41 — REGNUM

В англоговорящем регионе Камеруна неизвестные похитили лидера одной из ведущих оппозиционных партий страны Джона Фру Нди. Мужчина был похищен второй раз за два месяца, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление оппозиционной партии «Социально-демократический фронт» (SDF).

По сообщению партии, Нди похитили из его дома в городе Баменда. При похищении неизвестные боевики ранили его телохранителя. В настоящий момент местоположение политика неизвестно.

Ранее, в апреле, 77-летнего Нди похищали в городе Кумбо во время похоронной процессии. Тогда политика освободили через несколько часов, сообщает агентство. По информации SDF, в апреле сепаратисты из англоговорящего региона, предположительно, похитившие Нди, пытались убедить его представлять их интересы. Однако причастность к похищению не признала ни одна из сепаратистских групп.

Напомним, что в англоговорящих регионах Камеруна сепаратисты борются с доминированием франкоговорящего большинства. По оценкам ООН, за два года конфликт унес жизни более 1800 человек, около 500 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.