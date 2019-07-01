Лефкоша, , 15:13 — REGNUM

Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы. Небольшая запись доступна для просмотра в социальных сетях.

https://twitter.com/onediogundem/status/1145582132783386624

Инцидент произошел в начале суток 1 июля севернее Никосии, в районе небольшого села Ташкент. За вспышкой в небе последовали три громких взрыва. На кадрах видно пламя и клубы дыма, которые поднимаются над холмистой местностью. За горением наблюдает группа людей.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших в результате падения неопознанного объекта не было. Местные военные изучают обломки. По предварительным данным, произошло падение ракеты или самолета. Согласно одной из версий, взорвалась ракета российского производства С-200.

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