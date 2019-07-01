* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 16:11 — REGNUM

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по позициям боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Центрального командования США.

В сообщении говорится, что авиаудар был нанесен по тренировочной базе и нацелен на «боевиков, ответственных за подготовку внешних нападений».

Информация о жертвах и пострадавших среди боевиков не сообщается. Другие подробности пока не приводятся.

«Аль-Каида» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ