Цинциннати, США, , 15:03 — REGNUM

Жительнице американского штата Огайо присуждена компенсация в размере $3 млн за перелом ноги, полученный в одном из заведений казино в городе Цинциннати, пишет газета Heute 1 июля.

В сентябре 2016 года посетительница казино Линда Садовски запнулась о предупреждающую табличку «Осторожно, мокрый пол». Результат: перелом ноги, операция на колене, артрит и ограничение подвижности коленного сустава. Суд присяжных счел, что сотрудники казино пренебрегли элементарной безопасностью и вынес решение о компенсации. Было установлено, что незадолго до инцидента с Садовски один из сотрудников прошел мимо упавшей таблички, не предприняв никаких мер. Адвокаты заведения настаивали, что причиной травмы послужила невнимательность самой посетительницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня жительница Ярославля отсудила 178 тыс. рублей за травму, полученную во время активного отдыха в парке «Изгиб».