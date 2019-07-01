Новочеркасск, Ростовская область, , 14:36 — REGNUM

Солдат Максим М. из Карелии, проходивший срочную службу в воинской части в Новочеркасске (Ростовская область), самовольно покинул часть и сбежал домой. 18-летнего юношу нашли дома у матери.

«Военнослужащий, оставивший одну из частей в Ростовской области, обнаружен у матери, которая и сообщила по месту службы информацию о его местонахождении», — уточнили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Ряд массмедиа сообщает, что у призывника при себе были резиновая дубинка, газовый баллончик и электрошокер.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. Возможно, что в отношении призывника будет возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». За это злодеяние военнослужащему грозит арест на срок до шести месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части на срок до одного года. Либо, не исключено, что солдат станет фигурантом уголовного дела по ст. 338 «Дезертирство», санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершённого преступления.

При этом военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если на преступление пошёл в силу ряда обстоятельств.