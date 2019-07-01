Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:21 — REGNUM

На Ямале, на 609 км трассы «Новый Уренгой — Тарко-Сале», 1 июля 2019 года произошел взрыв. Пострадали шестеро сотрудников «ЛенГАЗСпецСтрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

Предварительная причина происшествия — взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ без последующего возгорания.

Шестеро пострадавших санавиацией доставлены в центральную больницу Нового Уренгоя.

«Двое в реанимации и интенсивной терапии, так как их состояние требует интенсивного лечения и наблюдения. Один крайне тяжелый. Трое — состояние средней степени тяжести, находятся в гнойной хирургии. Один пациент консультируется со специалистами и будет помещён в терапевтическое отделение», — сообщила телекомпании «Вести-Ямал» главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева.

На месте происшествия на данный момент работают следователи.