Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 июля 2019, 14:21 — REGNUM
На Ямале, на 609 км трассы «Новый Уренгой — Тарко-Сале», 1 июля 2019 года произошел взрыв. Пострадали шестеро сотрудников «ЛенГАЗСпецСтрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.
Предварительная причина происшествия — взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ без последующего возгорания.
Шестеро пострадавших санавиацией доставлены в центральную больницу Нового Уренгоя.
На месте происшествия на данный момент работают следователи.