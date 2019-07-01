Чебоксары, , 14:15 — REGNUM

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней чебоксарки, которую подозревают в убийстве. Следствие считает, что она нанесла смертельный удар ножом 20-летней девушке, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Девушка была убита вечером 25 июня 2019 года в Чебоксарах во дворе дома по улице Гастелло, где она проживала.

«По версии следствия, подозреваемая в ходе ссоры с 20-летней сожительницей своего знакомого, возникшей между ними на почве личных неприязненных отношений, нанесла ей один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени», — сказал Олег Дмитриев.

Несовершеннолетняя задержана и взята под стражу. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии перед судом предстал 16-летний подросток, убивший своего младшего брата и признанный невменяемым. В ходе разбирательств было установлено, что в ночь на 16 апреля 2015 года в Чебоксарах несовершеннолетний, находясь у себя дома, зарезал спящего 9-летнего брата, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Их родители в этот момент спали в другой комнате. Тело убитого обнаружил его отец, проснувшись утром.