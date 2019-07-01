Штутгарт, Германия, , 14:13 — REGNUM

Из-за жары, установившейся в странах Западной Европы, происходят различные инциденты. Шестеро человек пострадали в результате обрушения балкона в немецком Штутгарте, не выдержавшего веса установленного на нем бассейна, пишет местная газета Stuttgarter Zeitung 30июня.

Шесть взрослых человек в возрасте в возрасте от 21 до 54 лет вместе с бассейном и деревянным балконом рухнули с четырехметровой высоты и получили различные травмы. Балкон не выдержал нескольких тонн воды, которыми наполнили бассейн диаметром 3 м и высотой 70 см. Один человек был госпитализирован, остальные отпущены на домашнее лечение после оказания помощи. Материальный ущерб составил €100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день июня в Германии был побит температурный рекорд месяца. В Саксонии-Анхальт была зафиксирована температура 39,6 градусов по Цельсию.