Владикавказ, , 14:00 — REGNUM

В Северной Осетии задержан помощник прокурора Ардонского района Сослан С. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а также получении взятки и приготовлению к преступлению, пишет «ОсНова».

По данным портала, задержанный вынуждал местного предпринимателя платить ежемесячно дань. Сумма вознаграждения составляла 200 тысяч рублей. После поступления информации о противоправных действиях сотрудника прокуратуры в управление ФСБ по региону, была проведена операция по его задержанию.

В доме помощника прокурора, который находится в элитном владикавказском квартале «Рублевка», был проведен обыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Его ведет главное следственное управление СКР по СКФО.

Как отмечает информационный портал, ранее Сослан С. занимал должность заместителя прокурора Пригородного района, на новую должность он был переведен всего за два дня до задержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Дагестане был задержан прокурор Кайтагского района Дагестана Омар Д. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и вымогательстве взятки в особо крупном размере. С главы Кайтагского района прокурор требовал взятку в размере от 5 до 10 млн рублей за общее покровительство по службе.