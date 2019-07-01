Иркутск, , 14:00 — REGNUM

В зону паводка в Иркутской области направлены рабочие группы для оценки ущерба, сообщили ИА REGNUM 1 июля в региональном правительстве.

Уточняется, что оперативные рабочие группы созданы по поручению иркутского губернатора Сергея Левченко. В их состав вошли представители областного министерства строительства, дорожного хозяйства, региональных служб государственного строительного надзора и жилищного надзора, ГАУИО «Ирэкспертиза».

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Пока специалисты отправились в Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы. Они проведут предварительную оценку нанесённого стихией ущерба, особое внимание будет уделяться домовладениям. Также специалисты обследуют социальные объекты. Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабное наводнение накрыло Иркутскую область в конце июня 2019 года. Из-за обильных осадков, переувлажнения почвы и резкого подъёма уровней воды в реках на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов произошло подтопление в 83 населённых пунктах, охватившее 6669 жилых домов, в которых проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей.

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