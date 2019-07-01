Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM

Более 30 человек заболели сальмонеллезом в Калининском районе Санкт-Петербурга, отведав еды в кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокоренных. Среди 33 пострадавших — 15 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета, живущих в общежитиях вблизи кафе, а также двое сотрудников этой точки общепита. Госпитализировано 28 человек.

Как сообщили 1 июля в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, все заболевшие употребляли в кафе «Евро Кебаб» шаверму, в состав которой входила курятина, овощи и чесночный белый соус собственного производства — именно он, по предварительным данным, и стал причиной заболевания.

«В пробе соуса чесночного экспресс-методом сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге обнаружена сальмонелла. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается в отношении поставщика куриного яйца и куриного полуфабриката», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, специалистами Управления Роспотребнадзора были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства при организации питания в кафе и среди персонала.

«При проведении осмотра выявлены работники кафе с признаками кишечной инфекции. Один из них — непосредственно мастер шавермы», — рассказали в Управлении.

Кафе временно закрыто, проводятся срочные противоэпидемические мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на Ленской улице. Тогда из-за грубого нарушения гигиены и санитарных правил в детском саду заболели 57 детей и взрослых, у многих был поставлен диагноз «сальмонеллёз».