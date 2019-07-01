Найроби, , 13:59 — REGNUM

Исполнительный директор кенийской Safaricom Plc Боб Коллимор умер после почти двухлетней борьбы с раком. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил президент страны Ухуру Кеньятта.

«Мы потеряли выдающегося корпоративного лидера, чей вклад в наше национальное благополучие невозможно переоценить», — сказал президент.

Отмечается, что под руководством Коллимора, занявшего высокий пост в кенийской компании в 2010 году, стоимость акций увеличилась почти на 500% благодаря популярному сервису мобильных денежных переводов M-Pesa и растущей клиентской базе. У него остались жена и четверо детей.