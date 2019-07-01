Воронеж, , 13:37 — REGNUM

Заместитель декана факультета журналистики Воронежского государственного университета стал фигурантом сразу трех уголовных дел.

По информации РИА «Воронеж», замдекана, который являлся председателем Воронежской региональной организации «Содружество журфака ВГУ», незаконно распоряжался полученными грантами. В частности, речь идет о гранте на 300 тыс. рублей от областного департамента социальной защиты, на 400 тыс. от областного департамента образования, и ещё одном — от управления делами Воронежской области, общая сумма — около миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены по статье о мошенничестве — ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении директора (теперь уже бывшего) музея-заповедника «Костёнки» Виктора Ковалевского, которому вменяют в вину растрату средств грантов из федерального и областного бюджетов. Сам Ковалевский свою вину не признает, на его защиту встали представители профессионального сообщества.

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