Гвадалахара, Мексика, , 13:35 — REGNUM

Сильнейший град обрушился на центральную часть Мексики в ночь на 30 июня. На видеокадрах, доступных в сети, можно увидеть метровые сугробы и автомобили, занесенные снегом до окон, пишет газета El Sol del Mexico.

Около 01:40 по местному времени начался ливень, перешедший в снегопад. Сначала вода заполонила площадь Пласа-дель-Соль, бульвар Тлакепак и Олимпийскую дорогу в Гвадалахаре (штат Халиско), блокировав движение. Затем мелкий град буквально засыпал отдельные районы города и пригород Сапопан. Во время шторма были повалены деревья, пострадало множество автомобилей и зданий.

На борьбу со стихией были брошены силы Красного креста, пожарные, коммунальные службы. Местные жители никогда не видели здесь такого количества снега. Очевидцы засняли множество фотографий практически «антарктического» пейзажа. О пострадавших в результате буйства стихии не сообщается.