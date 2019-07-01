Кампала, 1 июля 2019, 13:10 — REGNUM
В районе Наали округа Вакисо в Уганде в пятницу, 28 июня, произошел взрыв грузовика с цистерной, передает Daily Monitor Uganda.
Очевидцы говорят, что грузовик, который перевозил топливо, взорвался и загорелся после столкновения с автомобилем.
По мнению полиции, пожар мог начаться в результате возникшего трения при столкновении.
Пожарные потратили около четырех часов на ликвидацию пожара, сообщает издание. Долгое время участок дороги был закрыт, полиция советовала выбирать маршруты объезда.