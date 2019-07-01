Чехов, Московская область, , 12:28 — REGNUM

Сведения о самосуде над подозреваемым в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего не соответствует действительности. Об этом 1 июля сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка. 26-летний подозреваемый из Москвы задержан и арестован судом. Следователями подмосковного Чехова ему предъявлено обвинение.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что отец ребёнка устроил самосуд, избил злоумышленника и тот доставлен в реанимацию.

«Данные сведения не соответствуют действительности. Обвиняемый получил травму, когда пытался скрыться с места преступления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и пытаясь быстро спуститься по лестнице, он споткнулся, упал и ударился головой о ступени», — пояснили в пресс-службе.

Предполагаемый педофил находится в следственном изоляторе, его выписали из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии вынесен приговор 42-летнему жителю Красноармейского района, который обвинялся в развращении детей. Эпизоды преступных действий вскрылись после того, как он напал в лифте жилого дома в Чебоксарах на 11-летнюю школьницу.

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