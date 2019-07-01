Дзержинск, Нижегородская область, , 12:08 — REGNUM

Объявленный в Федеральный розыск 51-летний подозреваемый в совершении убийства задержан в Дзержинске по подозрению в преступлении по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с особой жестокостью»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, 27 июня в посёлке Лесная Поляна он совершил разбойное нападение и изнасилование 78-летней женщины с особой жестокостью. Женщина получила тяжёлые телесные повреждения — множественные открытые вдавленные переломы черепа, тупую травму грудной клетки, живота.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые мероприятия для закрепления доказательной базы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Тамбовской области двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет обвинялись в жестоком убийстве 84-летней женщины-инвалида.

По версии следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили стекло террасы и проникли в квартиру пожилой пенсионерки, страдающей тугоухостью.

Проникнув в квартиру, злоумышленники стали искать деньги, но, ничего не обнаружив, напали на спящую женщину и потребовали от неё передать им деньги. Пенсионерка ответила, что все деньги она отдаёт дочери, которая покупает ей всё необходимое, и в доме у неё их нет.

Получив отказ, 20-летний злоумышленник начал избивать пенсионерку, а затем изнасиловал. После этого он ещё раз обыскал квартиру и, ничего не найдя, ещё несколько раз ударил женщину по голове, после чего вместе с приятелем скрылся. Спустя три дня женщина от полученных травм головы скончалась в больнице.