Нур-Султан, , 12:07 — REGNUM

Извинения в связи с неподобающим поведением работника компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (ССЕР) в Атырауской области Казахстана принес генеральный директор компании Кауаш Хишам. Видеообращение опубликовало 1 июля агентство Silk Road.

Хишам принес извинения в связи с публикацией фотографии работником компании ССЕР Эли Д. «Я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам ССС», — сказал глава компании.

По его словам, работник, чье фото спровоцировало беспорядки, был уволен, и контракт с ним был расторгнут. В настоящее время Кауаш Хишам прибыл в Атырау для решения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в вахтовом посёлке на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошла массовая драка, поводом для которой стала публикация фотографии ливийским работником Эли Д. Фотография вызвала возмущение жителей республики. Рабочие также устроили массовый митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек.

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