Донецк, , 12:06 — REGNUM

В результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков были повреждены две высоковольтные линии «Тельманово — Южная» и «Новоазовская — Красноармейская», сообщил 1 июля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Обесточены три подстанции 35кВ, 13 кабельных линий 10 кВ, 53 трансформаторных подстанции, которые питали 14 населённых пунктов: Сосновку, Набережное, Красноармейское, Украинское, Куликово, Октябрь, Шевченки, Веденское, Порохню, Голобокое, Качкарское, Митьково-Качкары, а также Первомайское и Приморское», — сказано в сообщении.

Всего без электричества остались 1965 абонентов и около десяти социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 500 единиц боеприпасов, включая снаряды из 122-мм гаубиц, использование которых запрещено Минскими соглашениями.

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