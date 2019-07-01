Чита, 1 июля 2019, 11:51 — REGNUM

В связи с мощнейшим наводнением, накрывшим соседнюю, Иркутскую область, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поручил своему правительству узнать, какая именно нужна помощь пострадавшим. Об этом сказано в сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

«Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурулев займется сбором данных о необходимой помощи пострадавшим и организацией ее возможного оказания от Забайкалья».
Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение накрыло Иркутскую область 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 80 населённых пунктов в шести районах. Вода зашла в тысячи жилых домов, в которых проживают более 30 тысяч человек. Известно о пяти погибших и двоих пропавших без вести.

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По состоянию на 1 июля вода всё ещё держится в 55 населенных пунктах, подтоплены 3296 домов, в которых проживают 9809 человек. В регионе действует режим ЧС.

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