Тулун, Иркутская область, , 11:37 — REGNUM

В Иркутскую область, где в результате наводнения более 700 человек обратились за медицинской помощью, выехали врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа (ЦВО). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, они направлены город Тулун.

Это три врачебно-сестринские бригады, в составе которых терапевты, хирурги и медсестры, призванные обеспечить проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, а также оказание медпомощи военнослужащим, задействованным в ликвидации последствий ЧС.

Пресс-служба ЦВО «Также подразделения 1026 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Екатеринбурге, Иркутске и Бийске находятся в готовности к убытию в зону бедствия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных дождей. По состоянию на 1 июля, подтопленными остаются 55 населенных пунктов в шести муниципальных районах. Вода зашла в 3296 домов, в которых проживают 9809 человек. Пострадавшими числятся 744 человека. Из низ 153 человека (в том числе 35 детей) госпитализированы, а 591 пострадавшему (в том числе 37 детям) медицинская помощь оказана амбулаторно.

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В воскресенье, 30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Приангарье. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

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Очередное рабочее совещание по ситуации с экстремальным поводковым затоплением президент РФ Владимир Путин назначил на 3 июля.

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