Никосия, , 11:19 — REGNUM

На севере Кипра рухнул неопознанный объект. Инцидент произошёл сегодня, 1 июля, рано утром в районе Ташкента — небольшого села в предгорьях горного хребта, окаймляющего Северный Кипр. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам местных жителей, сначала они увидели в небе свет, после чего раздались три громких взрыва, которые были слышны на сотни метров вокруг. По данным прессы, упавший к северу от кипрской столицы Никосии объект, предположительно, является зенитной ракетой, которая отклонилась от курса, или военным самолётом.

https://twitter.com/onediogundem/status/1145582132783386624

Как заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи, предполагаемый взрыв ракеты на территории острова может быть связан с вооружёнными действиями на Ближнем Востоке. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, идёт расследование.

«Военные изучают обломки на месте крушения, — сказал министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай. — Первоначальные выводы показывают, что объект, вызвавший взрыв, был либо самолётом, перевозящим взрывчатые вещества, либо ракетой. Надписи и знаки на обломках позволят нам точно понять, что произошло».

Военный аналитик Андреас Пентарас считает, что, судя по обломкам, это была ракета российского производства С-200.