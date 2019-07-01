Чебоксары, , 11:16 — REGNUM

В Батыревском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что злоумышленник незаконно освободил своего близкого родственника и его 17-летнего друга от более строгой ответственности за совершение аварии с участием четырёх машин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и региональном следственном управлении СКР.

Перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Батыревский». Разбирательства начались после ДТП, произошедшего вечером 9 января 2019 года в селе Батырево, где водитель иномарки Toyota Corolla спровоцировал аварию с участием ещё трех автомобилей.

По данным следствия, за рулём находится 17-летний парень, которому иномарку передал близкий родственник обвиняемого. В связи с этим, их должны были привлечь к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу без прав и управление без водительских прав со штрафами 30 тыс. рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Кроме того, страховая компания могла в последующем предъявить к ним требования о возмещении материального ущерба в регрессном порядке.

«Обвиняемый находился в тот день на дежурстве и, прибыв на место ДТП, указал в административных материалах, что за рулем автомобиля Toyota Corolla якобы находился его близкий родственник, и вынес в отношении него незаконное постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.15 УК РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), с назначением 1,5 тыс. рублей штрафа. Он указал, что во время обгона автомобиля «Лада Приора» было совершено касательное столкновение. Тем самым обвиняемый незаконно освободил своего родственника и его друга от более строгой ответственности», — говорят в правоохранительных органах.

По данным следственного управления, свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Дело направлено в Батыревский районный суд.

В межмуниципальный отдел МВД внесено представление. По представлению прокуратуры инспектор ДПС уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД по республике. Следствие полагает, что он поручил не привлекать к административной ответственности двух своих знакомых. В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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