Якутск, , 11:22 — REGNUM

В деле супругов Александра и Кристины Левадных, которые насильно удерживали в квартире гражданку Филиппин Ракель Фаброз, странные показания свидетелей, а позиция следственного комитета слишком мягкая. Об этом заявил предприниматель Афанасий Алексеев, к которому пришла, спасаясь от работодателей, филлиппинка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С самого начала, Следственный комитет, на мой взгляд, исполнял роль адвоката Левадных, — цитирует Афанасия Алексеева ИА SakhaDay. — Следствие начало допрос Левадных только спустя двое суток после происшествия, тем самым дав время опытному оперативнику выстроить и согласовать позиции со своей супругой. С самого начала я просил следствие о мере пресечения Левадного в виде заключения под стражу, но все мои заявления были проигнорированы — с него даже не взяли подписку о невыезде, сославшись на положительную характеристику с работы».

Предприниматель также обратил внимание на то, что в начале следствия у Ракель Фаброз не было адвоката — следователь заявил, что ей он не нужен. Ему показалось странным, что коллеги гражданки Филиппин, давая свидетельские показания, оговаривали её «практически под копирку», а многие вопиющие факты грубого обращения с Ракель Фаброз и работавшими с нею девушками, были проигнорированы следствием.

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Афанасий Алексеев «Дело Левадных рано или поздно завершится. Но остаются вопросы. Почему одних предпринимателей привлекают за непробитый вовремя чек, а другие, пользуясь покровительством и личной заинтересованностью, служебным положением представителей силовых структур творят откровенное беззаконие. Справедливость существует?».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с гражданкой Филиппин Ракель Фаброз произошёл в феврале 2017 года. Женщина решила перейти на работу в другую компанию из-за задержки зарплаты, но владелица фирмы, которую она собиралась покинуть, вместе с мужем, подполковником полиции, насильно удерживали её в квартире. Филиппинка сбежала от бывших работодателей, выпрыгнув из окна, сломала ногу и позвоночник, но умудрилась добраться то квартиры Афанасия Алексеева, у которого убирала 1,5 года.

Мужчина сразу позвонил в полицию, и через 15 минут приехали люди в форме. Они собирались увезти филиппинку, но Алексеев не дал этого сделать, вытолкнув их из квартиры. Во время потасовки с полицейского слетела куртка, у него выпала зарплатная карта на имя того самого подполковника полиции, который вместе с женой удерживал женщину. «Получается, в полиции кто-то проинформировал его о моём обращении», — сделал тогда вывод Афанасий Алексеев.