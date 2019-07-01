Туркестан, Казахстан, , 10:59 — REGNUM

В результате взрывов на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана повреждены более 7200 жилых домов, передает 1 июля телеканала «Хабар 24».

В акимате (администрации) Туркестанской области уточнили, что новые дома на месте полностью разрушенных планируют построить для 28 семей.

Планируется, что в восстановительных работах примут участие 170 строительных бригад со всех регионов республики. Строительные работы планируется завершить до 1 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, город Арысь поделен на 17 секторов, за каждым из которых закреплены районы Туркестанской области и регионы Казахстана. Аакиматы всех регионов выделяют средства на восстановление разрушений, полученных в результате взрыва военного склада.

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