Киншаса, , 09:42 — REGNUM

Число шахтеров, погибших в результате обвала на шахте по добычи меди и кобальта компании Glencore в ДР Конго, возросло с 36 до 43. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

По информации журналистов, для поиска оставшихся жертв трагедии будет задействована армия. Кроме того, солдаты будут охранять карьер от проникновения других непрофессиональных шахтеров.

«Мы уверены, что тела остальных старателей все еще под завалами», — заявил глава администрации губернатора провинции Луалаба Джозеф Яв Каштунг.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 27 июня, в карьере компании Kamoto Copper (КСС), расположенном в южной провинции ДР Конго, граничащей с Замбией. Дочерняя компания Glencore Katanga Mining владеет 75% акций КСС. В карьере произошел оползень, в результате которого все шахтеры, находившиеся на объекте, оказались под завалами.

Представители профсоюза, представляющие КСС, заявили, что трещина в карьере была замечена еще в среду, 26 июня. Компания выставила красные предупреждающие знаки, но старатели проигнорировали их.

Местные чиновники сообщили, что попавшие под завалы шахтеры работали незаконно и без разрешения, что является обычным явлением в ДР Конго и по всей Африке.