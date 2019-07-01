Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM

Число жертв в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Караганда — Темиртау возросло до семи, сообщили 1 июля в управлении здравоохранения Карагандинской области Казахстана.

В ведомстве отметили, что после ДТП в областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Ж. Макажанова была доставлена женщина 1981 года рождения. Несмотря на противошоковые мероприятия, женщину не удалось спасти.

В настоящее время еще двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Один из пациентов находится в коме.

Напомним, 29 июня на трассе Караганда — Темиртау произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi.

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