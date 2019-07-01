Тюмень, , 09:38 — REGNUM

В Тюмени неизвестные лица залили мазутом свыше 10 соток земли. Экологический ущерб составил 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Место несанкционированного слива мазута Пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В прокуратуру Тюмени пожаловался местный житель. Он обратил внимание надзорных органов на загрязнённый земельный участок в районе ул. Ярославской. Анализ проб загрязнённой почвы показал увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Установлен вред почве на сумму более 3 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции №8 УМВД России по Тюмени. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). Санкция ч.1 ст. 254 УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.