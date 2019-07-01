Кабул, 1 июля 2019, 09:27 — REGNUM
До 68 человек выросло число пострадавших при взрыве в Кабуле. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на минздрав Афганистана.
Телеканал Al Jazeera сообщал о десяти погибших. Агентство «Синьхуа» позднее информировало о 34 погибших.
Все пострадавшие госпитализированы. Вокруг места теракта выставлено оцепление.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в дипломатическом квартале Кабула произошел мощный взрыв. Об ответственности за теракт пока не заявила ни одна из группировок.
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