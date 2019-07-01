Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM

Более 40 человек пострадали в результате массовой драки на строительной площадке завода третьего поколения проекта будущего расширения месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

В компании уточнили, что представители правоохранительных органов были оповещены о случившемся и прибыли на объекты месторождения для обеспечения безопасности.

Под председательством первого заместителя акима Атырауской области создана специальная комиссия, которая займется расследованием причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта массовая драка рабочих на месторождении Тенгиз стала предметом телефонного разговора между министром обороны Ливана Ильясом Бу-Саабом и главой оборонного ведомства Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Ливанская сторона потребовала принять меры для решения ситуации.

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