Махачкала, , 09:34 — REGNUM

Член сборной Дагестана по паратхэквондо Микаил Абдурахманов утонул в одном из водоёмов республики. Об этом у себя в Instagram сообщил президент региональной федерации паратхэквондо Руслан Биярсланов.

«Наш спортсмен Абдурахманов Микаил, член сборной команды РД по паратхэквондо утонул. Он являлся призёром чемпионата России. Очень порядочным, трудолюбивым и дисциплинированным спортсменом», — написал Биярсланов. По данным издания «Махачкалинские известия», несчастный случай с 22-летним Абдурахмановым произошёл на реке Сулак.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском городе Дербенте, на побережье Каспийского моря, утонул сотрудник республиканского МЧС. Происшествие случилось 22 июня, когда молодой человек отдыхал с друзьями. В чрезвычайном ведомстве пообещали оказать родным и близким спасателя «всю необходимую помощь».