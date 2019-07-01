Хмельницкий, Украина, , 09:14 — REGNUM

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины города Хмельницкий завершили досудебное расследование дела об оружии, похищенном с территории военной части в Житомирской области. Об этом сообщили 30 июня в пресс-службе ГБР.

«Досудебным расследованием установлено, что в конце прошлого года военнослужащий одной из воинских частей Житомирской области по предварительному сговору с гражданскими тайно похитили десять единиц огнестрельного оружия и другое военное имущество с территории воинской части, в которой он проходил службу», — сказано в сообщении.

В начале 2019 года двое подозреваемых были задержаны при попытке продать часть оружия, за которое они планировали выручить 65 тыс. гривен или чуть более 156 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе были задержаны два боевика ВСУ, подозреваемые в попытке продать 15 гранат Ф-1 за 14 тыс. гривен или чуть более 33 тыс. рублей.

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