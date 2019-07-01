Чита, , 08:49 — REGNUM

Паводок дошёл до Забайкальского края. Из-за подъёма уровня горных рек разрушены два моста в Красночикойском и Тунгокоченском районах. Об этом со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра территориального развития Константиня Суздальницкого сообщает сегодня, 1 июля, ИА «Чита.ру».

По словам чиновника, 28 июня по причине разлива реки Дакитуй частично обрушился мост между Красным Чикоем и Мензой (Красночикойский район). Бурные воды унесли сооружение на 70 метров. Также ЧП произошло на 88-м километре в Тунгокоченском районе. Там подмыт объезд аварийного моста. Движение большегрузных машин и автобусов пришлось приостанавливать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение наблюдается сейчас в соседней Иркутской области. По состоянию на 1 июля, остаются подтопленными 3296 домов в 55 населенных пунктах.