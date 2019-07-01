Владивосток, , 13:56 — REGNUM

В одном из сетевых магазинов города Дальнегорска в Приморском крае купленный «Добрый сок» оказался с опасной начинкой — во вскрытой упаковке было обнаружено нечто, напоминающее плесень. Историю с покупкой сока с сюрпризом корреспонденту ИА REGNUM рассказала молодая мама Анастасия Д.

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Анастасия Д. «Мы часто ходим в этот магазин, вот и на этот раз были всей семьей, и маленький сын попросил сок. Купили упаковку «Добрый сок для детей», он стал пить из трубочки, но сказал, что не вкусно. Не поверив, мы попробовали и почувствовали вкус плесени. Вскрыли упаковку и ужаснулись — внутри коробки плавали куски плесени. Сразу посмотрели срок годности, сок годен до февраля 2020 года. При этом плесень росла на глазах — она прямо выползла из дырки для трубочки».

Супруг Анастасии обратился в магазин и рассказал об инциденте, администратор принесла извинения и сказала, что готова вернуть деньги.

«Предложили вернуть уплаченные за сок 30 рублей, но суть же не в деньгах. Просто шок был и у нас, и у ребёнка. Неизвестно, сколько таких коробок купили люди и сколько их ещё уйдёт в продажу», — добавила Анастасия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне жительница Алтайского края в магазине купила колбасу, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути. Правоохранительные органы проводят проверку.