Владивосток, 1 июля 2019, 13:56 — REGNUM
В одном из сетевых магазинов города Дальнегорска в Приморском крае купленный «Добрый сок» оказался с опасной начинкой — во вскрытой упаковке было обнаружено нечто, напоминающее плесень. Историю с покупкой сока с сюрпризом корреспонденту ИА REGNUM рассказала молодая мама Анастасия Д.
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Супруг Анастасии обратился в магазин и рассказал об инциденте, администратор принесла извинения и сказала, что готова вернуть деньги.
«Предложили вернуть уплаченные за сок 30 рублей, но суть же не в деньгах. Просто шок был и у нас, и у ребёнка. Неизвестно, сколько таких коробок купили люди и сколько их ещё уйдёт в продажу», — добавила Анастасия.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июне жительница Алтайского края в магазине купила колбасу, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути. Правоохранительные органы проводят проверку.